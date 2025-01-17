В Орловской области свиньи постепенно вытесняют коров

17.1.2025 | 10:00 Новости, Экономика

Тенденции в животноводстве региона оценили статистики.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

По оценке Орелстата, в Орловской области в хозяйствах всех сельхозпроизводителей по состоянию на 1 декабря 2024 года по сравнению с соответствующей датой предыдущего года был отмечен спад поголовья крупного рогатого скота на 17,3 тысячи голов, в том числе коров – на 2,9 тысячи голов. Кроме того, региональное стадо овец и коз сократилось на 3,3 тысячи голов, птицы – на 76,3 тысячи голов. А вот свиней стало больше на 233 тысячи голов.

Аналогичная тенденция подмечена статистиками и в разрезе исключительно сельскохозяйственных организаций. Сообщается, что за год (в период с 1 декабря 2023 года по 1 декабря 2024 года) численность свиней увеличилась на 234,9 тысячи голов, или на 19,7 процента. Поголовье крупного рогатого скота за тот же период времени сократилось на 15,8 тысячи голов, или на 12,3 процента, в том числе коров – на 2,1 тысячи голов, или на 6,2 процента. Птицы в сельхозорганизациях за год стало меньше на 47,6 тысячи голов, или на 2,3 процента.

«За январь-ноябрь 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в хозяйствах всех категорий объемы производства скота и птицы на убой (в живом весе) увеличились на 54,3 тысячи тонн, молока и яиц, напротив, уменьшились, соответственно, на 4,4 тысячи тонн и на 2,4 миллиона штук, – сообщает также Орелстат. – В сельскохозяйственных организациях объем производства скота и птицы на убой (в живом весе) вырос по отношению к уровню прошлого года на 55,4 тысячи тонн, или на 20,7 процента, а молока крупного рогатого скота и яиц, напротив, уменьшился на 1,9 тысячи тонн (на 1,8 процента) и на 1,5 миллиона штук (на 8,4 процента) соответственно».

По подсчетам статистиков, в январе-ноябре минувшего года в сельхозорганизациях Орловской области в среднем на одну корову было надоено 6385 кг молока, что на 324 кг больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Удои выше среднеобластного уровня получили животноводы Верховского, Хотынецкого, Мценского, Свердовского, Малоархангельского и Ливенского районов. В птицеводческих организациях от каждой курицы-несушки за январь-ноябрь получено в среднем по 212 яиц против 218 годом ранее.

ИА “Орелград”


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