Мусорки в Ливнах возьмут под видеоконтроль

Новшество будет внедрено уже в 2025 году.

В 2025 году в Ливнах будут установлены видеокамеры в местах сбора твердых коммунальных отходов и крупногабаритных отходов. Контейнеры для сбора мусора фактически возьмут под видеоконтроль. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Цель нововведения заключается в фиксации нарушений при помощи видеозаписей и идентификации нарушителей. «Наша задача – не наказание, а предотвращение ситуаций, ведущих к применению административных мер», – подчеркивают при этом в местной мэрии.

Свою инициативу власти объясняют требованиями закона. Они напоминают о том, что растительные отходы не относятся к коммунальным, следовательно, не вывозятся перевозчиками в рамках установленного тарифа на вывоз ТКО. Выбрасывать растительные остатки, опавшую листву, ветки, испортившиеся овощи и фрукты в контейнеры, а также складировать их рядом с контейнерами – запрещено. Более того, за подобные действия законодательством предусмотрена административная ответственность.

Так, административный штраф для граждан варьируется в размере от пятисот до одной тысячи рублей, для должностных лиц – от трех до пяти тысяч рублей, для юридических лиц – от десяти до тридцати тысяч рублей. Впрочем, в Ливнах не только грозят нарушителям штрафами, но и предпринимают меры для решения проблемы. Городская администрация сообщает, например, что в Ливнах до сих пор продолжается вывоз растительных отходов с улиц частного сектора

«В настоящее время ООО «Коммунальное предприятие «Ливенское» продолжает работы по вывозу растительных отходов с улиц частного сектора, – следует из информации администрации райцентра. – Вывезены ветки и трава с 52 улиц. Траву можно компостировать, ветви и деревья – распиливать. Альтернативой компостированию растительных отходов является самостоятельная организация их вывоза. В городе можно обратиться в ООО «Коммунальное предприятие «Ливенское» либо в АО «Экосервис». Всегда есть разумное решение. Надеемся на понимание и взаимное уважение».

ИА “Орелград”