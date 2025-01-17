В Орле проведут международный конкурс танцоров

Мероприятие пройдет на базе Орловской детской хореографической школы им. Э.М. Панковой.

Администрация города Орла распорядилась о проведении XIII Международного конкурса солистов классического и народно-сценического танца «Весенний дивертисмент-2025». Мероприятие организуется в целях пропаганды, поддержки и развития хореографического искусства, сохранения престижа русской хореографической школы, ее истории и традиций, выявления и поддержки одаренных детей. Оно включено в список мероприятий целевой программы «Развитие отрасли культуры в городе Орле на 2023-2025 годы».

Организация поручена городскому управлению культуры. Сам конкурс пройдет с 24 по 26 марта 2025 года на базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Орловская детская хореографическая школа им. Э.М. Панковой» при поддержке областного департамента культуры, Орловского государственного института культуры и ФГБОУ ВО «Среднерусский институт управления – филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».

Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета города Орла. Целями конкурса являются: пропаганда, поддержка и развитие хореографического искусства; выявление и поддержка одаренных детей, талантливых педагогов и концертмейстеров; совершенствование педагогического мастерства и профессионального уровня учащихся и педагогических работников; установление творческих контактов между образовательными организациями и так далее.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся и студенты хореографических школ, хореографических отделений школ искусств, студий, ссузов и вызов. Конкурс проводится в два тура по номинациям: классический танец и народно-сценический танец (народно-характерный танец). Участники будут разбиты на пять возрастных групп, в самую младшую из них войдут участники в возрасте 9-10 лет. Для них предусмотрено участие в онкурсе в один тур.

Возраст участников учитывается на момент проведения конкурса. В каждой возрастной категории предусматривается просмотр детей, обучающихся в специализированных образовательных организациях, отдельной группой. Участники исполнят по одному танцевальному номеру в характере народного или классического танца (номер на классическом материале исполняется на полупальцах), продолжительностью не более 2,15 минуты. Прием заявок на участие уже стартовал, он продлится по 1 марта включительно.

Возрастное ограничение: 12+

ИА “Орелград”