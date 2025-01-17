В память о Судбищенской битве проведут марафон

В мероприятии могут принять участие образовательные организации.

Историко-просветительский марафон «Верстание на службу» пройдет в Орловской области в Год защитника Отечества. Напомним, таким 2025 год объявил президент Владимир Путин. Организаторами марафона выступают Орловский краеведческий музей, Орловское краеведческое общество и Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева. Марафон станет уже вторым по счету, первый был проведен в прошлом году, а его победителем стала команда средней школы №26 города Орла с исследовательским проектом «Мужские головные уборы XVI века». В 2025 году марафон посвящен 470-летию Судбищенского сражения.

Напомним, что эта битва произошла 24-25 июня 1555 года в окрестностях села Судбищи на территории современной Орловской области. В ней сошлись войска крымского хана Девлета I Гирея и русского воеводы Ивана Шереметева. После полуторадневной битвы Девлет Гирей покинул поле боя, так и не сумев сломить оборону русских. В 1995 году около села Судбищи в 1995 году создан мемориальный памятник, а в настоящее время областные власти реализуют проект по созданию крупного мемориала.

Что касается марафона, то он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив по направлению «История страны. Вехи. Проекты посвященные выдающимся деятелям и событиям в жизни общества и страны». Марафон является научно-просветительским мероприятием, предназначенным для школьников города Орла среднего и старшего возрастов. Цель – популяризация и поддержка движения культурно-исторической реконструкции, сохранение и популяризация исторических знаний о событиях русско-крымской войны XVI венка и связанных с нею памятных местах на территории Орловской области.

«В течение февраля-апреля 2025 года команды должны подготовить учебно-исследовательские проекты, посвященные воинской культуре и военному делу, событиям русско-крымской войны XVI века, участвовать в проектных семинарах от организаторов марафона, теоретических и практических занятиях по военному делу и истории русско-крымской войны XVI века, – пояснили в Орловском краеведческом музее. – Наиболее зрелищная часть марафона — эстафета «Верстание на службу» представляющая собой экзамен по курсу молодого бойца с поправкой на эпоху Ивана Грозного».

Как уточнили организаторы, в рамках эстафеты участники должны продемонстрировать умение заряжать пищаль и пользоваться артиллерийским квадрантом, навыки обустройства ночлега и метко стрелять из лука. Для проведения данного этапа марафона будет возведен импровизированный русский военный лагерь XVI века. Сообщается, что он будет развернут 17-18 мая, а его установку будет приурочена к празднованию Международного дня музеев.

«Историко-просветительский марафон – мероприятие не разовое. Предполагается его регулярное проведение по различным тематическим направлениям посвященным событиям военной истории, происходившим на Орловской земле», – добавили в краеведческом музее.

Возрастное ограничение: 16+

ИА “Орелград”