Орловцы могут получить повышенные налоговые вычеты

Новые размеры стандартных вычетов по НДФЛ вступили в силу.

С 1 января 2025 года увеличены размеры стандартного налогового вычета по НДФЛ – налогу на доходы физических лиц. Об этом сообщает ФНС. По данным ведомства, вычет на второго ребенка теперь составляет 2800 рублей, на третьего и каждого последующего – 6000 рублей. Если ребенок является инвалидом I или II группы, его опекунам и попечителям вычет предоставляется в размере 12 000 рублей.

«Налоговый вычет родитель (опекун, попечитель) сможет получать до того месяца, пока его общий доход с начала года не превысит 450 тысячи рублей, – уточняет налоговая служба. – Указанные вычеты можно получить через своего работодателя, причем теперь налогоплательщикам представлять заявление о подтверждении права на их получение не нужно».

Напомним, что декларационная кампания 2025 года в Орловской области, как и по всей стране, стартовала 1 января. Как пояснили в региональном Управлении ФНС, представить декларацию о доходах, полученных в 2024 году, необходимо до 30 апреля 2025 года. Отчитаться необходимо, если в 2024 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

«Сдать декларацию 3-НДФЛ также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, – подчеркнули налоговики. – Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2025 года. Подать декларацию также необходимо, если при выплате дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2025 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к ответственности в виде штрафа и пени».

ИА “Орелград”