Проект «Мы вместе» стартовал в Орловской области

Реализация нового проекта продлится до 2031 года.

В структуру государственной программы «Молодежь Орловщины» включен региональный проект «Мы вместе». Его действие рассчитано на период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2030 года. В список запланированных мероприятий включена «реализация практики поддержки добровольчества и волонтерства. Речь здесь идет о проведении ежегодного конкурса по предоставлению субсидий на указанную практику, которые регионам предоставляет федеральный центр в рамках проекта «Регион добрых дел».

Кроме того, новый региональный проект «Мы вместе» предусматривает прохождение координаторами добровольцев и волонтеров курсов, лекций и программ по работе в данной сфере и технологиям работы. Соответствующее обучение будет проводиться на базе центров поддержки добровольчества и волонтерства, некоммерческих общественных организаций, а также образовательных организаций. Предусмотрено проектом проведение информационной и рекламной кампании, направленной на популяризацию добровольчества. Популяризировать работу волонтеров в регионе собираются путем размещения рекламных роликов на телевидении и в интернете.

Также в рамках указанной государственной программы с 1 января 2025 года стартовал региональный проект «Россия – страна возможностей». Срок его реализации пока также ограничен 31 декабря 2030 года. Ожидаемый показатель звучит так: к 2030 году в Орловской области мероприятиями по профессиональной самореализации будут охвачены не менее 75 процентов молодежи.

Соответствующие поправки правительство Орловской области уже внесло в паспорт государственной программы «Молодежь Орловщины». Кроме того, программа получила несколько новых целей. Среди них – развитие у молодежи активной гражданской позиции, направленной на неприятие идеологии терроризма, экстремизма и идей неонацизма. Еще одной новой задачей стало снижение уязвимости молодежи от воздействия идеологии терроризма, экстремизма и идей неонацизма.

ИА “Орелград”