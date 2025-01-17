«Умный человек «против» не будет»: в Орле обсудили многоэтажку у Горпарка

Накануне, 16 января, состоялись публичные слушания.

Проект внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «Город Орел» обсуждали не в градостроительном зале, где обычно проходит процедура, а в большом – непосредственно в администрации, так как собралось необычное число участников.

По просьбе инвестора предложены дополнения градостроительного регламента территориальной зоны ОИ (зона исторической застройки) условно разрешенным видом «многоэтажная жилая застройка». Также для исторической части города запросили изменения высотности зданий и процента застройки. Основная цель правок – размещение многоквартирного жилого дома в границах земельного участка с кадастровым номером 57:25:0010514:284. (Площадка рядом с арбитражным судом, ограниченная улицами Коммуны, Максима Горького, Ермолова и частным сектором). Изначально на месте авариек и ИЖС планировали возвести восьмиэтажный дом, с подземным паркингом, рестораном и смотровой площадкой на кровле. Таковы были представленные летом 2023 года параметры. В новой версии 2025 – 13 этажей и два подземных.

«Чуть-чуть поднять, чтобы бизнесу выгодно было», – упростил смысл встречи один из присутствовавших.

По словам участников публичных слушаний, инвестор расселил более 30 семей и посвятил проекту более десяти лет. (Площадка уже свободна от домов и строений). Многие видели, что эту часть города нужно менять. Особенно аварийное и хаотичное жилье контрастировало со зданием арбитража. Строительство МКД должно продолжить этот «архитектурный ансамбль». Участники публичных слушаний вспомнили Санкт-Петербург и Москву. Заявили, что в Орле «нет архитектуры никакой», а хорош он только вечером при наличии художественной подсветки. Этот же дом «будет картинкой».

«Это будет визитной карточкой города», – поддержала участница слушаний.

«Культурное наследие – свалка и туалеты на улицах. За это борются?» – прокомментировал слова критиков другой.

«Ни один умный человек против не будет», – нужно лишь сделать фото «до и после», предложил один из участников слушаний.

Примечательно, что очно никто «против» правок в ПЗЗ не выступил. Учитывая искреннюю поддержку присутствующих, начальник управления градостроительства администрации Орла Мария Родштейн предложила проголосовать простым поднятием руки. Противников и воздержавшихся не оказалось. Лишь один человек предположил, что будет отрыт ящик Пандоры: с исторической части города снимаются жесткие ограничения по высотности, а это может кардинально изменить облик Орла.

Инвестор Алексей Крылов заявил, что приложит «все силы, чтобы построить самый красивый дом в нашем городе». Завершилось выступление аплодисментами.

Итоги публичных слушаний будут переданы в областное управление градостроительства. После этого проект должен пройти согласование в горсовете Орла. Ожидается, что его рассмотрят уже на январской сессии.

ИА “Орелград”