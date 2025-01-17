Орловским земским врачам разрешили переезжать

Права медиков расширили областные власти.

В Орловской области вступили в силу обновленные правила предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам – врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских здравпунктов и фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, центров и отделений общей врачебной практики и семейной медицины. Речь идет о так называемых земских врачах – тех медиках, которые поступили на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек на территории Орловской области.

Напомним, что такому медику положена единовременная компенсационная выплата в размере 1 миллион рублей. Он обязан не только трудоустроиться на определенное рабочее место, но и заключить договор, дав в нем обязательство проработать на выбранном рабочем месте не менее пяти лет. Однако новая поправка расширяет права земских врачей. В соответствии с ней теперь установлено, что медицинскому работнику разрешено однократное изменение места работы с сохранением ранее полученной им единовременной компенсационной выплаты.

Для этого земскому доктору потребуется, прежде всего, согласование со стороны департамента здравоохранения Орловской области. Кроме того, обязательно соблюдение нескольких условий. Прежде всего, изменение места работы не должно ничего кардинально изменить. Медик обязан перевестись на аналогичную должность в другой медицинской организации, расположенной в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тысяч человек на территории Орловской области.

Второе условие – размер единовременной компенсационной выплаты для населенного пункта, куда планирует переехать медик, должен быть равен размеру выплаты, ранее полученной им по предыдущему месту работы. Кроме того, его новая должность должна быть включена в перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых предоставляются единовременные компенсационные выплаты. Список таких должностей утверждается приказом департамента здравоохранения.

При согласовании переезда земскому доктору надо будет заключить с департаментом и его новым работодателем дополнительное соглашение к договору о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Именно оно будет регламентировать продолжение исполнения медицинским работником принятых на себя обязательств по новому месту работы.

ИА “Орелград”