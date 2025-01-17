Орловская полиция проверяет информацию о вырубке елей

СМИ сообщили, что в Покровском районе вырублено около 10 гектаров хвойного леса.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Орловской области, МВД проводит процессуальную проверку в связи с возможным нарушением уголовного кодекса.

Статья 260 как раз вводит наказание за незаконную рубку лесных насаждений. Самые жёсткие из предусмотренных мер — штраф в размере до трёх миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет.

Также отдельную проверку по сообщениям в СМИ проводит и сама прокуратура. Ведомство изучает соблюдение законодательства, определяющего порядок распоряжения землей и лесом.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в пресс-службе.

ИА «Орелград»