В Орле пройдёт фестиваль «Zа Родину вместе!»

Соответствующее постановление утвердил мэр Юрий Парахин.

Мероприятие приурочено к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Оно стартует уже 3 февраля — со сбора заявок от претендентов на участие. Однако итоговый концерт состоится только 18 апреля, в Орловском городском центре культуры.

Фестиваль проводится в номинациях «Вокальное искусство» и «Художественная декламация». Как ясно из названия, от участников ждут обращения к патриотическим и военным темам. Состязаться в творческих дисциплинах смогут орловцы любого возраста, но не младше 10 лет. Их разделят на 5 возрастных групп. Участвовать могут как отдельные граждане, так и целые творческие коллективы.

С 3 по 20 февраля претенденты могут направлять видеоролики с записями своих выступлений на электронные адреса nastya.shilikkova23@gmail.com и prilla70@mail.ru. К ним необходимо приложить заявки на участие в фестивале.

Затем организаторы выберут лучших и пригласят их уже на очный отбор. Он пройдёт в марте и займёт несколько дней. В апреле те, кто преодолеет второй этап, смогут выступить на гала-концерте. Уже здесь будут определены победители и призёры.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»