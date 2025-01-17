Загадка «Виндзор»: школа, которой нет

Под Орлом дети обучаются в здании, которое не введено в эксплуатацию.

Проблему очередного несоответствия реальности и бумаг обсудили на заседании профильного комитета облсовета 17 января. Глава управления градостроительства Вячеслав Миронов сообщил, что разрешение на строительство здания школы в поселке Горки на улице Луговой выдано 8 апреля. Оно будет действовать до 2027. Нюанс – школа уже есть и работает.

«Разрешение на ввод в эксплуатацию не выдавалось, – сообщил Вячеслав Миронов. – Они долго готовили документы. А строительство в принципе велось. Без разрешения. Я был сам возмущен», – заявил чиновник.

Также он пояснил, что сотрудники управления градостроительства не выезжают на место, когда выдают разрешения на строительство. «Смотрим документы и вид разрешенного использования», – пояснил Миронов.

Заместитель руководителя департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области Андрей Бакулин сообщил, что после уведомления о начале строительства утвердили пять проверок. 7 августа собственник заявил о завершении работ сразу по двум этапам, вплоть до монтажа трех этажей. 8 октября поступило уведомление о завершении 3, 4 этапов (сети, отделка). Проверки выявили нарушения. Два предписания выданы 2 декабря. Часть устранена, часть не выполнена, сообщил Андрей Бакулин. Повторно стройнадзор посетит объект 28 февраля.

«Заключение о соответствии не подготавливалась. Предписания в судебном порядке не обжаловались», – сообщил Андрей Бакулин.

Председатель комитета Виталий Рыбаков оценил, что школа получилась очень приличная.

«Вы видели присутствие детей? – поинтересовался депутат у представителя строцнадзора. – Как понимать: школа не сдана, а образовательный процесс идет полным ходом. Разрешение на строительство – 8 апреля, а в мае объект стоял, – указал депутат и продемонстрировал спутниковые снимки. – Что это за наведение тени на плетень. Почему школу на Зеленина в Орле мурыжили год. Как это понимать?»

Начальник управления муниципального имущества, землепользования и архитектуры Орловского округа Ольга Аксютина пояснила, что на участках, где сейчас располагается школа, предназначался для административно бытового-корпуса. После двух переуступок земля оказалась у основательницы «Виндзор» Андреевой. В 2023 году бизнес-леди обратилась в администрацию за изменением вида использования земли – «образование», а также отклонением от предельных параметров строительства. Просто пройти процедуру не удалось пройти. Только в январе 2024 года прошли публичные слушания. При этом информация о старте строительства начала поступать с августа 2023 года. Чиновники выезжали на место и зафиксировали деятельность. Об этом сообщили в контрольно-надзорный орган.

На вопросы со стороны «самостройщика» отвечал Дмитрий Андреев. Он пояснил, что при получении участков были заверения, что дополнительный вид деятельности «образование» дает свободу действий. В 2022 году уже был готов проект школы. Он прошел экспертизу. А потом началась неразбериха с документами в сфере градостроительства – она заняла полтора года. Столько, сколько и сама стройка. По его словам, был частный строцнадзор. Государственный подключился позже. Дети же начали учиться с 1 сентября 2024 года.

«Школы нет – детей не должно быть, – прокомментировал Рыбаков. – Вас подвели. Вы сами себя подвели».

Дмитрий Андреев рассказал об одной из частных претензий, которая мешает приемке. Для пожаротушения предусмотрены специальные резервуары, а школе предложили привести в поселок водопровод.

Дмитрий Андреев признал, что с такими требованиями здание проще было ввести по решению суда.

«Супруга отговорила. Она застройщик», – пояснил Дмитрий Анатольевич.

80 человек учатся в настоящий момент в школе. Лицензия на образовательную деятельность получена в 2015 году на школу в Орле. При осуществлении деятельности по новому адресу вносится просто правка, заявил Андреев. (Но сейчас адреса в Горках нет, признал он). Цена обучения около 330 тысяч рублей в год.

ИА «Орелград»