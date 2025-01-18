Соцфонд проиграл УФАС дело о закупке протеза

Причиной спора стали условия проведенной ранее закупки.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже отказал в удовлетворении требований Отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Орловской области (ОСФР) о признании недействительным решения Орловского УФАС России и тем самым оставил в силе решение орловского арбитражного суда, принятое в первой инстанции. Об этом сообщила пресс-служба Орловского УФАС. В ведомстве пояснили, что в июне 2024 года по поручению ФАС России были проведены внеплановые проверки в отношении ОСФР.

В частности, проверялись закупки технических средств реабилитации. Внимание антимонопольной службы привлек электронный аукцион на право выполнения работ по изготовлению протеза голени модульного, в том числе при недоразвитии с модулем стопы с микропроцессорным управлением. Аукцион был проведен в 2024 году, и в антимонопольной службе сочли, что проведен он был с нарушением требований действующего законодательства. В частности, заказчиком, в роли которого выступал ОСФР, в извещении о проведении закупки не установлено требование о наличии лицензии у участников аукциона.

Извещение о его проведении было опубликовано на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) в конце апреля 2024 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 3,831 миллиона рублей. На участие в электронном аукционе была подана только одна заявка – от АО «Московское протезноортопедическое предприятие». Аукцион был признан несостоявшимся, а контракт был заключен с единственным участником закупки, чью заявку признали соответствующей конкурсным требованием, то есть с указанным столичным предприятием.

Внеплановая проверка была проведена в июне 2024 года, проводилась она «в отношении территориальных отделений Социального фонда России при осуществлении закупок технических средств реабилитации на основании поступившей в ФАС России информации о признаках нарушения Закона». А в конце июля по результатам проведения проверки Орловским УФАС было вынесено решение, в соответствии с которым ОСФР было признано нарушителем. Материалы дела тогда же было решено передать должностному лицу Управления ФАС для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.

ОСФР обратилось в арбитражный суд с требованием признать решение УФАС недействительным. В апелляционной жалобе оно указало на то, что в его действиях «отсутствуют нарушения законодательства о закупке, так как требования к участникам закупки о действующей лицензии на осуществлении медицинской деятельности на выполнение работ (услуг) не отразились при выгрузке извещения в ЕИС». Однако суды двух инстанций приняли сторону УФАС и оставили решение антимонопольной службы в силе.

«Как было установлено комиссией Управления, в указанной закупке определены и конкретизированы документы, которые представляются участником закупки в составе заявки для подтверждения соответствия участника закупки требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, однако, фактически в извещении требования о предоставлении таких документов не установлено, – уточнили в пресс-службе Орловского УФАС. – Следовательно, заказчик допустил нарушение части 3 статьи 7, пункта 1 части 1 статьи 31, пункта 12 части 1 статьи 42 Закона».

ИА «Орелград»