На Орловщине забраковали один крещенский источник

Орловское Управление Роспотребнадзора не рекомендует пить воду прямо из него.

Как рассказали в пресс-службе Управления, «неправильная вода» оказалась в источнике и купели, которые находятся в Урицком районе у населённого пункта Подзавалово.

Источник назван в честь известной иконы Богородицы «Троеручица». Роспотребназор установил, что вода не соответствует санитарным нормам по своим микробиологическим показателям — в ней слишком много вредных микроорганизмов.

Тем не менее ведомство уточнило, что эту воду можно даже пить — но только после предварительной термической обработки.

Также ведомство взяло пробы ещё на 22 источниках и 26 купелях в 17 муниципальных образованиях Орловщины — в местах, где верующие обычно совершают крещенские купания. Там качество воды не вызвало у санитарных врачей никаких нареканий.

ИА «Орелград»