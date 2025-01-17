Замначальника «Орёлгосзаказчика» предстанет перед судом

Орловское управление СКР передало его дело на рассмотрение.

Как рассказали в ведомстве, ответственное должностное лицо обвиняют в превышении должностных полномочий. Причиной стал ФАП, который строили в Сосковском районе в деревне Мураевка.

Этим занималось ООО «Зодчий». «Орёлгосзаказчик» заключил контракт с подрядчиком в 2018-м году.

На тот момент обвиняемый занимал другую должность – главного начальника отдела строительного контроля учреждения. Он должен был контролировать ход работ на объекте.

Однако фактически орловец не делал этого. Также он не настоял на устранении «известного ему существенного недопустимого отклонения от проекта». При этом он подписал акты о приёмке работ — как отмечает СКР, при этом он действовал «из иной личной заинтересованности» и «явно» вышел за пределы своих полномочий.

Строительство завершилось только в 2020-м году. Подрядчик получил 8,7 миллиона рублей. Уже в 2023-м здание начало разрушаться. Его признали аварийным и непригодным к эксплуатации по целевому назначению, после чего ФАП закрыли, а фельдшера перевели на работу в другой населённый пункт.

Дело возбудили по материалам оперативной и розыскной деятельности Управления ФСБ по Орловской области. Его рассмотрит Урицкий районный суд.

В свою очередь, Заводской районный суд Орла уже приступил к рассмотрению дела, возбуждённого в отношении генерального директора ООО «Зодчий».

ИА «Орелград»