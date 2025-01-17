На Орловщине вычислили аграриев, химичивших с пестицидами

17.1.2025 | 16:32 Закон и порядок, Новости

Это сделало орловское Управление Россельхознадзора.

Фото: ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

Для этого сотрудники ведомства применили систему «Сатурн». Она предназначается именно для контроля за «судьбами» партий пестицидов и агрохимикатов.

Оказалось, что в 2024-м году некоторые орловские сельхозпроизводители неправильно применяли пестициды при обработке посевов пшеницы и рапса. Так, в некоторых случаях была превышена дозировка, а в некоторых — использовались препараты, не предназначенные для данных сельхозкультур.

Нарушения выявили в Корсаковском, Свердловском и Троснянском районах. Их допустили ООО «Братское», а также ИП Глава КФХ Головешкин В.А. и ИП Изотов Л.В.

«Сельхозтоваропроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований», – указали в ведомстве.

ИА «Орелград»


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