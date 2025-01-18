Болховскую казну пополнят акцизы на нефтепродукты

Власти Болховского района придумали финансовый план.

Администрация Болховского района наряду с принятием бюджета на трехлетний период утвердила среднесрочный финансовый план по муниципальному образованию на те же самые 2025-2027 годы. Согласно ему, в 2025 году район получит доходы в сумме 493,034 миллиона рублей, но потратит при этом 507,39 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета муниципального образования в 2025 году сложится в сумме 14,355 миллиона рублей, если, конечно, в бюджет не будут вноситься поправки, что трудно себе представить.

Финансовый план предполагает, что сбор налога на доходы физических лиц в 2025 году на территории района составит 145,696 миллиона рублей, то есть почти треть казны наполнят простые граждане. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в 2025 году составят 9,74 миллиона рублей, в 2026 году – 10,142 миллиона рублей, в 2027 году – 13,504 миллиона рублей. Поясним, что с 1 января 2014 года 10 процента акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в консолидированный бюджет Орловской области, подлежат распределению местные бюджеты для формирования муниципальных дорожных фондов.

Рассчитываются они, исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности муниципального образования. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, были рассчитаны на основании действующих договоров аренды. Прогноз на 2025 год таков – 16,458 миллиона рублей. Примерно на таком же уровне указанные доходы останутся в 2026 и 2027 годах.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов прогнозируются на 2025 год в сумме 4 миллиона рублей. Аналогичные суммы в плане намечены на 2026 и 2027 годы. Штрафы, санкции и возмещение ущерба запланированы исходя из ожидаемых поступлений в текущем году. Так, прогноз поступлений по ним на 2025 год составляет 220 тысяч рублей, на 2026 год – 250 тысяч рублей, на 2027 год – 280 тысяч рублей. В документе отмечено, что на доходы казны не оказывают значительного влияния поступления по контрольной работе, графикам реструктуризации задолженности и погашения недоимки, хотя они тоже были учтены при разработке финансового плана.

ИА «Орелград»