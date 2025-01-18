Житель Орла не подчинился дмитровской полиции

Действия орловца суд расценил как административное правонарушение.

Дмитровский районный суд Орловской области оштрафовал жителя города Орла за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей, воспрепятствовав их исполнению. Подробности инцидента раскрыли в пресс-службе суда. Сообщается, что на жителя областной столицы был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ.

Из него следует, что 3 января 2025 года житель Орла гостил на территории Дмитровского района. Около 22 часов вечера он каким-то образом оказался в поле у одного из местных сел, где обнаружил сотрудник отдела Госавтоинспекции ОМВД России по Дмитровскому району. Согласно материалам административного дела, сотрудник полиции представился и потребовал от гражданина предъявить документы, удостоверяющие его личность.

Как уточнили в пресс-службе суда. Удостоверение личности полицейскому понадобилось «в целях их проверки ввиду наличия оснований подозревать гражданина в совершении преступления против государственной власти». Однако житель областной столицы на требование полицейского ответил категорическим отказом, «вел себя агрессивно, активно жестикулировал руками, попытался скрыться с места происшествия, оказывал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции в связи с исполнением им служебных обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, воспрепятствовав их исполнению».

В судебном заседании он вел себя уже иначе, вину в совершении административного правонарушения признал, но частично, хотя при этом и раскаялся в содеянном. Имеющихся материалов суду хватило для того, чтобы счесть вину правонарушителя доказанной. Он получил наказание в виде штрафа в размере 2000 рублей. Кстати, это минимально возможное для граждан наказание, максимальная величина штрафа по указанной статье составляет 4000 рублей.

«При назначении административного наказания суд учел характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, – признание вины и раскаяние в содеянном, а также отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств», – пояснила по этому поводу пресс-служба Дмитровского районного суда.

ИА «Орелград»