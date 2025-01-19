Чиновников под Орлом признали виновными в рекламном бездействии

Решения вынесены по делам против администраций Глазуновского и Урицкого районов.

Комиссия Орловского ФАС вынесла два решения по однотипным делам, возбужденным ранее в отношении администраций Глазуновского и Урицкого районов. Обе признаны нарушителями части 1 статьи 15 Федерального закона «О защите конкуренции». Материалы дел решено передать должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области для рассмотрения в установленном порядке вопроса о возбуждении дел об административном правонарушении.

Напомним, что еще весной 2024 года Орловское УФАС провело проверку и выяснило, что далеко не во всех районах региона имеются официально утвержденные схемы размещения рекламных конструкций. Между тем, такую обязанность на местные власти налагает часть 5.8 статьи 19 Федерального закона «О рекламе». Администрациям были выданы предупреждения о прекращении действий или бездействия, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства.

В частности, в рамках исполнения предупреждений администрациям Глазуновского и Урицкого районов в срок до 31 июля 2024 года было необходимо утвердить схему размещения рекламных конструкций и разместить ее в интернете. Альтернативный вариант: официально принять решение о том, что на территории указанных районов рекламные конструкции не будут размещаться вообще. Чиновники не уложились в отведенные им сроки, но УФАС пошло им навстречу и продлило срок выполнения предупреждений до конца сентября 2024 года.

Поскольку районные власти не уложились и в новый срок, были заведены антимонопольные дела. Их и рассмотрела комиссия, которая внимательно изучила доводы ответчиков. Некоторые из них оказались довольно смехотворными. Например, невозможность исполнения предупреждения глазуновские власти объяснили «отсутствием картографических материалов с масштабом 1:500, а также отсутствием в бюджете денежных средств на их изготовление».

Комиссия УФАС в своем решении отметила, что предупреждение было выдано еще 31 мая 2024 года, и срок для его выполнения «являлся достаточным для урегулирования вопросов, связанных с разработкой и утверждением схемы размещения рекламных конструкций». Отсутствие в бюджете денежных средств на изготовление картографических материалов не может быть признано объективной причиной бездействия администрации Глазуновского района, отметили в УФАС, «поскольку такое бездействие продолжалось более 10 лет, а стоимость услуг по подготовке топографической съемки составила 9000 рублей».

Изыскать данную сумму в бюджете представлялось возможным как в предыдущие годы, так и в срок, установленный предупреждением, посчитали антимонопольщики. Кстати, обе администрации все-таки утвердили схемы, но сделали это в самом конце ноября 2024 года, то есть не уложились в отведенные им сроки. Поэтому они были признаны нарушителями закона, но предписания об устранении нарушений им было решено не выдавать.

ИА «Орелград»