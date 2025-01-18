Крупного торговца гашишем осудили в Орловской области

Мужчина входил в состав хорошо законспирированной преступной группы.

Житель Орловской области по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний получил 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Обвинительный приговор в отношении него вынес Орловский районный суд. Было установлено, что орловец входил в состав преступной группы. Он сам вышел на нее через интернет. Общались члены ОПГ друг с другом также только через мессенджеры, для конспирации пользовались никами, е открывая никому своих имен.

«Законспирированность, наличие руководителя и исполнителей, устойчивость связей между членами организованной группы, техническая оснащенность, сплоченность и четкое распределение ролей участников организованной группы, предполагали длительное ее существование, – следует из материалов уголовного дела. – Целью деятельности организованной группы было систематическое совершение на протяжении длительного периода времени незаконного сбыта наркотических средств, в том числе для извлечения преступного дохода».

Подсудимый исполнял в группе роль курьера-закладчика. Он получал оптовые партии наркотика – мефедрона и гашиша, которые затем должен был фасовать по пакетикам и продавать мелкими партиями, закладывая розничные партии в тайники. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков установили за ним оперативное наблюдение. Автомобиль преступника был остановлен на посту ДПС после того, как подсудимый забрал из тайника оптовые партии наркотика, присланного ему подельниками.

Во время досмотра автомобиля за передним правым сиденьем, было обнаружено и изъято шесть крупных пакетов с наркотическими средствами, общая масса которых составила 3,5 килограмма. То есть, преступление было совершено в особо крупном размере, а наркотики предназначались для дальнейшего незаконного сбыта приобретателям. Свое преступление орловец не довел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан. Поэтому его признали виновным в нескольких эпизодах незаконного покушения на незаконный сбыт наркотических средств, а также в их незаконном приобретении и хранении для цели сбыта.

Подсудимый свою вину по предъявленному обвинению признал полностью. Кроме того, в ходе предварительного следствия он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, активно содействовал следствию в раскрытии и расследовании преступлений, изобличению и уголовному преследованию других участников преступной группы. В частности, указал место расположения тайника на территории Орловского муниципального округа, из которого он по указанию «организатора» забрал оптовую партию гашиша.

ИА «Орелград»