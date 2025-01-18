В Ливнах проверили тепловые сети

Объектом проверки стало муниципальное унитарное предприятие.

МУП «Ливенские тепловые сети» стало объектом проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и 2024 годы, которую провела Контрольно-счетная палата города Ливны. Проверка проводилась в период с 4 декабря по 24 декабря 2024 года. Под нее подпали учредительные и бухгалтерские документы, договоры, распорядительные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность и другие документы финансово-хозяйственной деятельности предприятия за проверяемый период.

«В ходе проверки установлены нарушения условий коллективного договора, положения об оплате труда работников и иные нарушения, – следует из отчета городской КСП. – По результатам проверки в адрес директора МУП «Ливенские тепловые сети» направлено представление. Копия акта направлена главе города, председателю Ливенского городского Совета народных депутатов».

В соответствии с уставом МУП «Ливенские тепловые сети» создано для «осуществления деятельности в целях обеспечения тепловой энергией потребителей города Ливны по муниципальным регулированным тарифам, а также получения прибыли». Долгосрочные параметры регулирования для формирования долгосрочных тарифов, с использованием метода индексации, и долгосрочные тарифы на 2024-2028 годы для предприятия установлены департаментом государственного регулирования цен и тарифов Орловской области.

Перечень видов деятельности МУПа довольно широк. В него включены: производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии); деятельность по обеспечению работоспособности котельных и тепловых сетей; эксплуатация установок и схем водоподготовки и ведения водного режима оборудования котельных, тепловых сетей и систем технического водоснабжения; эксплуатация теплотехнического, газового оборудования, систем защиты приборов безопасности, приборов контроля и тепловой автоматики теплопроизводящих объектов предприятия и котельных, обслуживаемых по договорам, в соответствии с нормативными документами.

Также МУП занимается эксплуатацией котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды. В соответствии с уставом предприятию разрешено и любые иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

ИА “Орелград”