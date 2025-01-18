Малому бизнесу вдвое увеличили финансирование

Областные власти пересмотрели программы поддержки предпринимателей.

Правительство региона увеличило общий объем финансирования государственной программы «Развитие предпринимательства и деловой активности в Орловской области». Если раньше на ее реализацию было предусмотрено 2,446 миллиарда рублей, то теперь в паспорт программы внесена сумма 2,892 миллиарда рублей. Особо существенно увеличен планируемый объем затрат на реализацию ведомственного проекта «Формирование и обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» – с 41,239 миллиона рублей до 93,639 миллиона рублей, то есть практически вдвое.

Финансирование ведомственного проекта «Создание инфраструктуры сопровождения инвестиционных проектов» увеличено с 1,238 миллиарда рублей до 1,879 миллиарда рублей. В то же время власти урезали финансирование ведомственного проекта «Содействие развитию приоритетных направлений инвестиционной деятельности» – оно сокращено с 1,03 миллиарда рублей до 783 миллионов рублей.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила о том, что в 2025 году меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в Орловской области будут продолжены в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». По данным ведомства, за последние пять лет на поддержку МСП в регионе было направлено свыше 1,5 миллиарда рублей. В 2019-2024 годах финансирование данного направления осуществлялось в рамках реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

«Несмотря на ковидные и санкционные ограничения в рамках тех мер государственной поддержки, которые были оказаны, укрепляется потенциал малого и среднего предпринимательства в Орловской области, – заявил губернатор Андрей Клычков, выступая на аппаратном совещании правительства региона. – На сегодняшний день он остается одним из важнейших ресурсов социально-экономического развития».

По словам губернатора, на сегодня в сфере бизнеса занято 118 тысяч человек, причем количество так называемых субъектов МСП превышает 25 тысяч. «Как известно, индивидуальные предприниматели области активно участвуют в решении крупных общественных задач, среди которых – поддержка участников специальной военной операции», – добавил Андрей Клычков.

ИА «Орелград»