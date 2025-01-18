Орловца осудили за опасную семейную реликвию

Передававшийся из поколения в поколение предмет не вписался в рамки закона.

Вступило в силу решение по уголовному делу в отношении жителя Новодеревеньковского района Орловской области. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 222.1 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ. По версии следствия, преступления подсудимый совершил еще в 2007 году, когда себя в доме нашел и присвоил себе взрывчатое вещество метательного действия массой 291,55 грамма. Экспертиза показала, что взрывчатка представляет собой смесь дымного и бездымного порохов промышленного изготовления.

Следствие посчитало, что указанное взрывчатое вещество гражданин был обязан добровольно сдать силовикам, но вместо этого он продолжил «незаконно хранить его в металлической емкости на нижней полке в деревянном шкафу» по месту своего жительства, пока в феврале 2024 года порох при обыске в его доме не нашла полиция. В тот же день полиция нашла дома у подсудимого и «предмет, изготовленный самодельным способом по типу дульнозарядного пистолета с термическим способом воспламенения метательного заряда».

Экспертиза показала, что предмет является самодельным ручным неавтоматическим гладкоствольным длинноствольным однозарядным дульнозарядным огнестрельным оружием. Самодельный пистолет оказался пригоден для стрельбы. Подсудимый пояснил, что раньше и порох, и пистолет принадлежали его отцу, который при жизни был охотником и к тому же работал на элеваторе охранником. Со слов подсудимого, еще летом 1983 года его отец привез домой самодельный «поджигной» пистолет и рассказал, что отнял этот «поджигной» у ребят на элеваторе.

Отец положил его дома в комнате на шифоньер, там он и продолжал лежать. Также у отца хранился порох в металлической банке. В 2007 году отец умер, и после его смерти, перебирая вещи, сын обнаружил самодельный дульнозарядный пистолет и порох в металлической банке. В полицию он все это добро не сдал, в отличие от отцовского ружья, но и не стал выбрасывать вещи отца, оставив их себе на память. Подсудимый заверил, что из самодельного «поджигного» он никогда не стрелял. Свою вину он признал, в содеянном раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно со штрафом в размере 10 000 рублей.

ИА «Орелград»