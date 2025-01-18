Жителям Мценского района предложили сообщать о коррупции

Интересное предложение появилось на сайте муниципального образования.

Жители Мценского района могут сообщить о случаях коррупции. Информация об этом появилась на сайте местной администрации. Из сообщения следует, что в районе действует специальная антикоррупционная «горячая линия». О конкретных фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих или превышения ими служебных полномочий можно сообщать по телефону: (48646) 2-09-00. Также на официальном сайте администрации Мценского района имеется специализированный раздел «Противодействие коррупции».

К слову, в конце прошлого года местные власти скорректировали муниципальную программу противодействия коррупции. Ее действие рассчитано по 2027 год включительно. Общий объем финансирования составляет 18 тысяч рублей, из которых 3 тысячи рублей уже были выделены в 2024 году. С 2025 по 2027 годы из бюджета Мценского района на противодействие коррупции планируется выделять по 5 тысяч рублей ежегодно.

Из преамбулы документа следует, что муниципальная программа разработана в целях реализации Национального плана противодействия коррупции. Программа содержит стратегию профилактической деятельности приоритетным направлениям и конкретные меры, которые должны обеспечить достижение целей и решение поставленных задач. Основной целью заявлено обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений.

Достигать ее планируют путем совершенствования по системы противодействия коррупции, а также минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений в органах местного самоуправления Мценского района. Реализация мероприятий программы позволит не только повысить престиж и эффективность муниципальной службы, но и привлечь к ответственности недобросовестных муниципальных служащих, усилить контроль за добросовестным исполнением муниципальными служащими своих должностных обязанностей, а также повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления.

ИА «Орелград»