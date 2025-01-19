Орловец провернул 27 афер на сайте Госуслуг

Глазуновский районный суд разоблачил крупного мошенника.

Как следует из материалов уголовного дела, местный житель стал фигурантом по 27 эпизодам преступной деятельности и по всем был признан виновным. Суд посчитал, что данный гражданин совершил преступления в сфере компьютерной информации и против собственности, уголовные дела в отношении него были возбуждены по статьям 159 и 272 Уголовного кодекса РФ. Следствие и суд установили, что подсудимый 27 раз неправомерно получал доступ к компьютерной информации на портале «Госуслуги».

Он нашел способ заходить в личные кабинеты граждан, а затем, используя полученные персональные данные других людей, оформлял от их имени займы в микрокредитных организациях. Делал он это также через интернет, договоры заключались в электронном виде. Суммы в каждом случае варьировались и были индивидуальными. Например, в одном случае аферист оформил микрокредит на 15 тысяч рублей, в другом – на 30 тысяч, в третьем – почти на 55 тысяч рублей.

Интересно, что потерпевшими по указанным уголовным делам выступили не только граждане, от имени которых аферист оформлял кредиты, но и микрофинансовые компании. Следствие и суд пришли к выводу о том, что мошенник пытался похитить именно их деньги. Впрочем, он нарушил закон и при получении доступа к чужим личным кабинетам на портале Госуслуг. По данным пресс-службы Глазуновского районного суда, всего подсудимый незаконно получил доступ к девяти учетным записям потерпевших на портале Госуслуг.

Соответственно, он оформил девять займов в микрофинасовых организациях, но девять операций по выдаче займов вовремя были приостановлены самими микрофинансовыми организациями. В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объеме, поэтому уголовное дело было рассмотрено в особом порядке уголовного судопроизводства.

«С учетом всех обстоятельства дела, наличия смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд признал подсудимого виновным по всем 27 эпизодам обвинения и назначил ему наказание по совокупности преступлений в виде штрафа в размере 400 000 рублей», – отметили в пресс-службе Глазуновского районного суда. Кроме того, у афериста конфисковали орудия преступления – персональный компьютер и роутер для выхода в интернет.

ИА “Орелград”