Ливенская полиция 2000 раз отказала в возбуждении уголовных дел

За прошедший год возбуждено было менее 500 дел.

В 2024 году в МО МВД России «Ливенский» поступило 10 894 заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. По результатам их рассмотрения возбуждено 458 уголовных дел, а по 2134 материалам проверок вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. По 1397 сообщениям принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении. По другим материалам приняты иные законные решения.

Такие данные приведены в отчете МО МВД России «Ливенский» о результатах деятельности за 2024 год. В истекшем году ситуация в муниципальном образовании в целом оставалась стабильной, отмечено в документе. «В 2024 году работа была организована в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов МВД России, УМВД Орловской области, собственными управленческими решениями и была направлена на повышение эффективности и результативности оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности отдела, совершенствование форм и методов управленческой деятельности, укрепление служебной дисциплины и законности», – утверждается в документе.

Согласно приведенным в нем статистическим данным, общее число зарегистрированных преступлений в 2024 году составило 557, в том числе в городе Ливны – 392. В структуре зарегистрированных преступлений 67,1 процента приходится на преступления против собственности (374), 12,4 процента составляют преступные посягательства против личности (69), 3,9 процента – преступления экономической направленности (22), 3,9 процента приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (22).

По сравнению с 2023 годом за 2024 год уменьшилось количество зарегистрированных особо тяжких преступлений – их было совершено 17, или на 8 меньше, чем годом ранее. Количество преступлений против личности составило 69. В 2024 году было совершено 132 кражи, из которых 102 были зафиксированы в городе Ливны. При этом краж из квартир и частных домовладений было совершено всего 10. Что касается особо тяжких деяний, то в 2024 году на территории Ливенского района было совершено два убийства, зарегистрировано и семь фактов причинения тяжкого вреда здоровью потерпевших.

«Предпринятыми силами сотрудников МО во взаимодействии с другими правоохранительными органами не допущено увеличения количества преступлений, совершенных на улицах (63), – следует из отчета. – За 2024 год задержано 23 лица, скрывшихся от следствия, дознания и суда, установлено пять без вести пропавших лиц. Силами сотрудников МО, во взаимодействии с другими правоохранительными ведомствами раскрыто 233 преступления, в том числе 15 из числа нераскрытых преступлений прошлых лет».

ИА «Орелград»