Новый памятник археологии выявили во Мценске

Ранее неизвестный объект отыскали в преддверии благоустройства набережной.

План проведения спасательных археологических полевых работ разработан для Мценска. Его задачей является определение объема и методики проведения археологических исследований для сохранения недавно выявленного объекта культурного (археологического) наследия «Исторический культурный слой г. Мценска XIII-XIX вв.». Ранее во Мценске разработали проект благоустройства набережной реки Зуша – «Набережной Лескова». Участок проектирования расположен в центре Мценска, находится на первой надпойменной террасе правого берега реки Зуша.

В ноябре 2024 года археологической экспедицией ООО «Археопоиск» на указанном участке была проведена археологическая разведка. Подобные исследования проводятся в преддверии начала строительных и земляных работ, чтобы узнать, не повредят ли они неизвестные памятники. Общая площадь обследованного участка составила 11 763,79 квадратных метров. В ходе полевых работ был проведен осмотр земельного участка и заложено два разведочных шурфа.

В результате исследований и был выявлен объект культурного наследия «Исторический культурный слой г. Мценска XIII-XIX вв.», площадью 1,1 Га. По результатам полевых работ установлены границы нового памятника, уже утвержденные приказом управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области. Территория нового памятника археологии проходит по улице Ленина от пересечения с улицей Советской до начала улицы и берега реки Зуша.

Согласно заключению экспертов, объект обладает историко-культурной ценностью, является источником изучения истории заселения и хозяйственного освоения территории в XIII-XIX веков. По археологической типологии он относится к поселениям. Исследователи отмечают, что территория памятника подвергалась значительному антропогенному воздействию. Степень его сохранности признана неудовлетворительной. В связи с этим и был разработан «План проведения спасательных археологических полевых работ на территории ВОАН «Исторический культурный слой г. Мценска XIII-XIX вв.» при выполнении работ по благоустройству набережной.

В рамках данного проекта планируется устройство асфальтового покрытия и покрытия пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм (детская площадка, лавочки, мусорные баки и стенды), устройство освещения, пирсов и смотровой площадки, уникального МАФ «Мценская верста» и озеленение. Таким образом, по мнению экспертов, работы по благоустройству набережной несут угрозу сохранности выявленному объекту археологического наследия. Если не следовать плану.

Кстати, план проведения спасательных работ уже прошел государственную историко-культурную экспертизу. Эксперты пришли к выводу, что он соответствует действующему законодательству в сфере охраны объектов культурного наследия и обеспечивает сохранность выявленного объекта при проведении земляных, строительных и хозяйственных работ. В связи с этим план получил положительное заключение.

ИА «Орелград»