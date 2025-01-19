Малоархангельск обошелся без убийств

Местная полиция отчиталась о работе в минувшем году.

В 2024 году на территории Малоархангельского района не было зарегистрировано ни одного факта разбоя и убийства, также не регистрировались преступления, связанные с умышленным причинением тяжкого и среднего вреда здоровью. При этом зарегистрировано одно преступление, связанное с причинением легкого вреда здоровью, одно по статье «Побои», одно, связанное с угрозой убийства, а еще одно преступление квалифицировано как грабеж.

Об этом говорится в информационно-аналитической записке о деятельности ОМВД России по Малоархангельскому району. Всего в 2024 году в ОМВД поступило 1172 заявления и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Из зарегистрированных заявлений и сообщений 382 содержали информацию о преступлениях, среди которых наиболее распространенными стали: кражи – 17, мошенничество – 24 (в том числе 9, совершенных дистанционным способом), преступления против жизни и здоровья – 9, незаконный оборот наркотических средств – 2. Преступления против семьи и несовершеннолетних в районе в минувшем году также не выявлялись.

«Анализ оперативной обстановки на территории района за прошедший период показывает, что существенных негативных отклонений в динамике и структуре преступности не произошло, – следует из отчета местной полиции. – Основные усилия подразделений были сконцентрированы на приоритетных направлениях борьбы с преступностью, охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, защите прав, свобод и законных интересов граждан.

Общий массив зарегистрированных на территории Малоархангельского района преступных посягательств за 2024 год уменьшился по сравнению с 2023 годом на 3,9 процента. Из их 29 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. В самом городе Малоархангельске в 2024 году зарегистрировано 51 преступление. Среди сельских поселений лидером по уровню преступности стало Подгородненское сельское поселение.

Сообщается также, что 16 преступлений зарегистрировано в общественных местах, в том числе 10 – на улицах. Кроме того, зарегистрировано 17 преступлений экономической направленности, включая четыре факта фальшивомонетчества. Четыре преступления были совершены группами лиц, на одном преступлении попался подросток.

ИА “Орелград”