Орловского фермера обязали вернуть субсидию в бюджет

Областные власти посчитали, что мужчина не исполнил принятые на себя обязательства.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Орловской области, которую представлял департамент сельского хозяйства, к главе крестьянско-фермерского хозяйства из Урицкого района. Чиновники просили суд взыскать с предпринимателя 3 миллиона рублей в счет возврата субсидии по соглашению, заключенному еще в 2020 году. Как следует из материалов дела, глава КФХ подал тогда заявку на участие в конкурсном отборе участников государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Он претендовал на получение гранта, выделяемого из областного бюджета на поддержку начинающих фермеров. Соискатель представил бизнес-план, который предусматривал создание фермы на 400 голов птиц на откорме. По результатам заседания конкурсной комиссии по отбору участников программы по мероприятиям по развитию семейных ферм и поддержке начинающих фермеров ИП со своим проектом был признан участником этой программы и победителем конкурсного отбора.

По условиям обладатель гранта дает ряд обязательств, в том числе обязуется оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов от стоимости приобретаемого имущества, выполняемых работ и оказываемых услуг, указанных в плане расходов. Также дается обязательство использовать грант на поддержку начинающего фермера в течение 18 месяцев со дня поступления средств на счет, по целевому назначению и в соответствии с утвержденным планом расходов. Использовать имущество, закупаемое за счет гранта, разрешено исключительно на развитие хозяйства.

Кроме того, фермер обязан обеспечивать прирост объема произведенной им сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10 процентов ежегодно и создать в хозяйстве не менее одного нового постоянного рабочего места, предоставлять отчетность и необходимые документы в департамент в запрашиваемые сроки. Все обязательства, включая целевые индикаторы реализации проекта, были указаны в соглашении, которое департамент заключил с главой КФХ.

В сентябре 2024 года хозяйство фермера посетила специальная комиссия. Как следует из материалов дела, в соответствии с производственным планом проекта по состоянию на 2024 год в хозяйстве должно было насчитываться как минимум 2880 молодых бройлеров на откорме, 100 кур маточного поголовья и 60 гусей маточного поголовья. Но в ходе осмотра комиссия насчитала лишь около 50 кур, не обнаружив ни молодняка бройлеров, ни гусей.

Также условиями бизнес-плана было предусмотрено приобретение оборудования, в том числе гранулятора, но и его у фермера не оказалось. При таких обстоятельствах суд решил иск удовлетворить и обязал фермера вернуть в бюджет 3 миллиона рублей. На решение может быть подана апелляционная жалоба в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже.

ИА «Орелград»