Актуальные проблемы бизнеса назвали в Орле

Неоплаченные контракты и высокие налоги вошли в топ проблем.

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин провел первое в текущем году заседание Координационного совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Орловской области. Как сообщили в аппарате правозащитника, в мероприятии приняли участие президент областной Торгово-промышленной палаты Светлана Ковалева, руководители региональных отделений ОРОО «Ассоциация предпринимателей Орловской области» Никита Горынцев, «Деловая Россия» Руслан Петрищев и другие лица. Участники обсудили основные проблемы бизнеса и пути их решения.

«Аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Орловской области были выявлены такие проблемные на сегодняшний день аспекты, как существенное увеличение налога на имущество, включенного в перечень, сумма которого рассчитывается исходя из кадастровой стоимости и рост налоговой нагрузки вследствие реформирования упрощенной системы налогообложения, – сообщили организаторы мероприятий. – Также проводимый на постоянной основе мониторинг контрольно-надзорной деятельности выявил, что, несмотря на существенные изменения в сфере законодательства об административных правонарушениях, требуется его дальнейшее совершенствование. В частности, актуальным является вопрос о соразмерности наказания опасности совершаемого деяния.

Ассоциация предпринимателей напомнила о проблеме, которая остается актуальной для бизнеса на протяжении многих лет. Речь идет о долгах по исполненным муниципальным контрактам. Подрядчики и поставщики исполняют свои обязательства вовремя, но денег зачастую вовремя не получают, а заказчики, как правило, оправдываются дефицитом бюджетных средств. Долги, порой, исчисляются миллионами рублей. Предпринимателям нередко приходиться обращаться в суд, чтобы получить честно заработанные деньги.

Это, как отметили участники заседания, «влечет за собой необходимость предпринимателей нести дополнительные расходы на судебные издержки, которые, в свою очередь, в конечном итоге ложатся на муниципальный бюджет. Вместе с тем, пока идут судебные разбирательства, бизнес вынужден обращаться в кредитные организации, так как денежные средства на выплату заработных плат и налоговые отчисления необходимы постоянно, а не после взыскания с должников средств по добросовестно исполненным контрактам».

Светлана Ковалева, в свою очередь, посетовала на отсутствие в регионе «должного взаимодействия органов власти и предпринимательского сообщества в аспекте грантовой деятельности». По ее мнению, это влечет за собой ряд рисков, не дающих возможность бизнесу в полной мере пользоваться государственной поддержкой и реализовывать достаточно перспективные для региона проекты как в производственной, так и в туристической сферах.

ИА «Орелград»