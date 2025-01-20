В орловский АПК поманят новые кадры

Правительство региона готово вложить в это бюджетные средства.

В Орловской области появился новый региональный проект – «Кадры в агропромышленном комплексе». По решению областного правительства он включен в состав государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области». Недавно ее действие было продлено по 2030 год включительно. Общий объем финансирования данной программы увеличен с 7,372 до 7,51 миллиарда рублей.

Из них объем финансирования нового регионального проекта составит 5,524 миллиона рублей. В его рамках планируется создание и обеспечение функционирования системы обеспечения кадрами предприятий АПК, соответствующей требованиям экономики и запросам рынка труда. В целом проект предусматривает два основных направления. Первое представляет собой обучение граждан РФ непосредственно у сельскохозяйственных товаропроизводителей и в организациях, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции.

Второе направление касается студентов и представляет собой не только прохождение производственной практики на селе, но и трудовую деятельность с официальным трудоустройством и получением заработной платы у сельскохозяйственных товаропроизводителей и в перерабатывающих организациях. Причем затраты на студентов аграриям компенсируют из областного бюджета – на 2025 год на указанные цели предусмотрено 2,49 миллиона рублей.

Ранее областные власти назвали основные факторы, сдерживающие развитие сельского хозяйства Орловской области. К таковым они отнесли: зависимость производства продукции сельского хозяйства от природно-климатических условий региона; диспаритет цен (низкий уровень закупочных цен на продукцию сельхозтоваропроизводителей при постоянно растущих ценах на энергоносители и расходные материалы); недостаточный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях слаборазвитой логистики, кооперации в сфере производства и реализации сельскохозяйственной продукции.

В список также включены угроза распространения особо опасных болезней животных и недостаточные темпы социального развития сельских территорий, слабое развитие альтернативных видов деятельности на селе, значительные различия по уровню жизни в городской и сельской местности. Кадровый вопрос в списке главных угроз АПК в качестве отдельной проблемы не упоминается.

ИА «Орелград»