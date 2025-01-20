Орловцам возместят стоимость изъятых животных

Компенсацию будут выплачивать за счет резервного фонда.

Правительство Орловской области утвердило новое положение о возмещении ущерба собственникам, понесенного ими в результате изъятия у них животных и продукции животного происхождения. Напомним, что подобные действия со стороны властей возможны и уже не раз применялись на территории региона при ликвидации очагов особо опасных болезней животных. В частности, при вспышке африканской чумы свиней в очаге заболевания изымается и уничтожается все поголовье свиней, изымается и утилизируется продукция из свинины.

По закону, власти не вправе изымать животных и продукцию без компенсации, причем речь идет не только о предприятиях, но и о простых гражданах. Порядок и размеры возмещения ущерба регионы устанавливают самостоятельно. В новых правилах указано, что возмещение ущерба осуществляется за счет средств, выделяемых региональному управлению ветеринарии из резервного фонда правительства Орловской области. Собственники имеют право на возмещение ущерба в размере, равном стоимости изъятых и уничтоженных животных и продукции животного происхождения, определенной на день, предшествующий дню принятия решения об установлении карантина.

Основанием для возмещения ущерба является наличие у собственников акта, подтверждающего изъятие. Размер подлежащего возмещению ущерба определяется управлением ветеринарии на основании государственных регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях размер ущерба определяется исходя из рыночной стоимости изъятых животных и продукции животного происхождения на основании сведений, представляемых Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Орловской области (Орелстат).

Для получения компенсации собственник должен подать письменное заявление в течение 30 рабочих дней со дня завершения отчуждения животных и изъятия продукции животного происхождения. Вместе с документами его надо подать в управление ветеринарии. Собственник сам несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных им документах. Если будут выявлены недостоверные сведения или документы будут поданы не в полном объеме, собственнику их вернут и дадут время на устранение недостатков. Если последние устранены не будут, в выплате компенсации собственнику могут отказать.

ИА «Орелград»