Беспилотник не смог проникнуть на территорию колонии под Орлом

На территорию учреждения пытались доставить запрещенные предметы.

Попытка доставки запрещенных предметов при помощи квадрокоптера пресечена в исправительной колонии №5 общего режима, расположенной в поселке Нарышкино. Как сообщила пресс-служба Управления ФСИН России по Орловской области, гражданин 1996 года рождения при помощи беспилотного летательного аппарата планировал доставить на территорию режимного учреждения три мобильных телефона и наушники. Однако попытку доставки пресекли оперативники.

Гражданина задержали сотрудники оперативных отделов аппарата Управления и исправительной колонии № 5. Они изъяли запрещенные предметы, а на самого задержанного составили протокол об административном правонарушении по статье 19.12. Кодекса РФ об административных правонарушениях. «Материалы для принятия решения о привлечении к административной ответственности будут направлены в Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Центральному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта», – подчеркнули в пресс-службе Управления ФСИН.

Ранее пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области сообщала, что судебный пристав не допустил посетителя с электрошокером в здание суда. Мужчина прибыл для участия в заседании суда. Перед прохождением осмотра с помощью технических средств пристав предложил ему выложить имеющиеся при себе запрещенные к проносу предметы. Мужчина заявил, что таких предметов при себе у него нет, но в ходе осмотра ручной клади во внутреннем кармане его сумки нашелся электрошокер.

«В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, – отмечали пресс-служба УФССП. – Благодаря действиям судебного пристава по ОУПДС пресечена попытка проноса в здание суда запрещенного предмета, наличие которого либо его применение представляло угрозу для безопасности окружающих».

Согласно ведомственной статистике, за 9 месяцев 2024 года при выполнении задач по охране и осуществлению пропускного режима в зданиях судов

Орловской области судебными приставами по ОУПДС пресечены попытки проноса 1518 запрещенных предметов. В их числе находились: одна единица огнестрельного оружия, 34 боеприпаса, 224 единицы газового и травматического оружия, 74 электрошоковых устройства и 1185 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

ИА “Орелград”