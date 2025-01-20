Клычков высказался по вырубкам в Покровском районе

Губернатор Орловской области призвал руководствоваться не только законом, но и здравым смыслом.

Напомним, о вырубке 10 гектаров елей в селе Дросково стало известно на минувшей неделе. Деревья сажали местные жители. В настоящий момент участок сдан в аренду. Позднее стало известно, что в ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

Андрей Клычков высказался по вопросу на сегодняшнем заседании в администрации Орловской области.

«По закону это все понятно, скорее всего. Проверка покажет, но здесь же вопрос в другом», – отметил Клычков. Далее он развил свою мысль.

«Либо при проведении общественных мероприятий, либо жители высаживают растительность на землях сельхозназначения. Потом приходит собственник — он её, на законных основаниях, вырубает. Но это человеческий труд, человеческое отношение. Я прошу просто, чтобы таких ситуаций не было», – указал губернатор.

«Мы с вами понимаем – земли сельхозназначения. Чтобы эта работа велась с умом и с головой, а не так, что вырубили, а теперь давайте будем смотреть с вами – жители посадили, как будем компенсировать, в том числе, на территории Покровского района, эти посадки. У нас с вами залесённость очень небольшая, и леса нужны», – резюмировал Клычков.

ИА «Орелград»