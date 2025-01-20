Из Орловщины на СВО передали 15 тысяч супов и каш

Доставку организовал «Общероссийский народный фронт».

Региональный штаб организации передал пищу на купянское, волчанское и харьковское направление. Супы и каши быстрого приготовления отправили бойцам на трёх автомобилях.

Саму посылку подготовил волонтёрский отряд «Добро». Он сотрудничает с «ОНФ» с самого начала операции. За это время бойцам направили около 550 тысяч супов и каш.

Волонтёры высушивают крупы и фрукты в дегидраторах, а затем упаковывают содержимое по индивидуальным порциям. На этот раз в груз включили борщи, гороховые супы, рассольники, гречневые и рисовые каши.

Чтобы получить полноценный обед или ужин, бойцу нужно высыпать содержимое такого пакета в ёмкость и залить кипятком. «Ровно через 5 минут еда будет прямо как дома», – пояснили в орловском штабе «Народного фронта».

ИА «Орелград»