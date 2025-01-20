Питание орловцев встревожило экспертов

20.1.2025 | 14:15 Новости, Общество

Орловскую область отнесли к регионам с проблемным рационом.

борщ, еда, суп
Фото: ИА “Орелград”

Любопытное исследование провели в рамках информационного проекта «Если быть точным». Эксперты сравнили потребление важнейших продуктов во всех регионах России (кроме новых территорий).

По итогам исследования Орловская область попала в предпоследнюю группу — субъектов, где проблема неправильного рациона выражена выше среднего. Орловщина набрала 59 итоговых баллов и заняла 66 место по стране.

Выяснилось, что орловцы добывают слишком много энергии из жиров (42,2% при норме в 30%). Также оказался превышен показатель по сахару (13,3% против нормы в 10%). Зато с потреблением соли всё нормально — 3,3 грамма на каждые 1000 килокалорий за сутки (норма — 5 граммов).

Самый сбалансированный рацион оказался в Дагестане, Чувашии и Чечне. Петербург оказался на 6-м месте, Москва — на 9-м. Последнюю строчку занимает Мордовия.

ИА «Орелград»


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