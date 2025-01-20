Орловщина оказалась криминальней Москвы

За год в Орловской области преступность снизилась, но потяжелела.

Интересный рейтинг опубликовало «РИА Новости». Эксперты сравнили данные о криминогенной обстановке в регионах России за истекший год.

Оказалось, что в перечне, где субъекты расположили от самых спокойных к самым проблемным, наш регион занимает 16-е место. За истекший год число всех преступлений на Орловщине снизилось на 6,1% (до 107,9 на каждые 10 тысяч жителей).

Однако при этом возросло количество тяжких и особо тяжких преступлений — на 1,1%, до 35,2 на каждые 10 тысяч орловцев.

На первых местах рейтинга оказались Чечня, Ингушетия и Дагестан. Замыкают список Карелия, Ненецкий автономный округ и Алтай. Москва — на 10-й позиции, Петербург — на 26-й.

В среднем по стране за год преступность упала на 1,8%, число тяжких и особо тяжких преступлений возросло на 4,8%.

ИА «Орелград»