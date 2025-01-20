Орёл позвал вокалистов со всей страны

ОГИК проведет всероссийский конкурс патриотической песни «Моя Родина – Россия!»

Орловский государственный институт культуры пригласил вокалистов из всех уголков России принять участие в настоящем вокальном празднике – III Всероссийском конкурсе патриотической песни «Моя Родина – Россия!». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс пройдет под патронажем Министерства культуры РФ и правительства Орловской области. Направлен он на патриотическое воспитание, создание условий для реализации творческих способностей талантливой молодежи.

Основной целью является формирование чувства патриотизма, воспитание гражданской ответственности и любви к Родине, выявление и поддержка талантливых авторов и исполнителей патриотической песни. Среди задач можно отметить не только популяризацию патриотической песни, но и расширение двухсторонних связей ОГИК профильными учебными заведениями, учреждениями культуры и досуга, расширение и укрепление межрегиональных связей.

Инициатором и организатором конкурса выступила кафедра режиссуры, мастерства актера и экранных искусств Орловского государственного института культуры. Проводится он в очно-заочном формате по 7 апреля 2025 года по нескольким возрастным категориям и номинациям: «Соло» (академический, эстрадный и народный вокал), «Ансамбль, малая форма (2-5 человек)», «Ансамбль (до 12 человек)», «Авторская песня». Возраст участников – от 8 лет и старше. Для участия в конкурсе необходимо представить вокальный номер продолжительностью до 5 минут.

«Солист или вокальный коллектив исполняет одну песню патриотической направленности: об исторических подвигах нашего народа, о Великой Отечественной войне и подвигах советских солдат (времен ВОВ, послевоенных лет и современные песни), о России, о малой Родине, – следует из положения о конкурсе. – Песня исполняется в сопровождении музыкальных инструментов, фонограммы (запрещается использование фонограммы «+») или а`саррellа (без инструментального сопровождения)».

Не допускается дублирование мелодии в аккомпанементе или фонограмме (double-track), использование фонограмм с записанными бэк-вокальными партиями. Участники номинации «Авторская песня» должны представить не только видеоматериалы своего выступления, но и приложить к заявке его нотную запись. Ответственность по авторским правам целиком и полностью лежит на участниках, оргкомитет не несет ответственности за его нарушение.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»