В Орловской области будут развивать промышленный туризм

Перспективы развития обсудили участники акселератора «Открытая промышленность».

Как сообщает пресс-служба губернатора, на площадке Торгово-промышленной палаты Орловской области прошло первое в этом году заседание междисциплинарной региональной команды акселератора «Открытая промышленность». В нем приняли участие представители туриндустрии, Орловского государственного университета имени Тургенева и промышленных предприятий, участвующих и планирующих участие в акселераторе.

«Обсуждались задачи по развитию промышленного туризма в регионе на 2025 год, а также вопросы, связанные с прохождением образовательной программы акселератора, инспекшн-тур Агентства стратегических инициатив в Орловскую область 12-13 февраля, – уточнили в пресс-службе губернатора. – Напомним, что акселератор по развитию промышленного туризма реализуется Агентством стратегических инициатив при поддержке Минпромторга РФ».

Промышленный туризм является относительно новым направлением для Орловской области. Но он уже включен в стратегию социально-экономического развития региона. Как следует из этого документа, в регионе разработаны программы для посещения семи объектов промышленного туризма. Это Злынский конезавод, Орловский сталепрокатный завод, Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, НПО «Аврора», ООО «Керама Марацци», ООО «Империал» и Болховский завод полупроводниковых приборов.

Также проводят профориентационные экскурсии предприятия электроники: АО «Протон», ООО «Научно-производственное предприятие «Астрон Электроника», ООО «Синтез электронных компонентов», ООО «Либротех» и другие организации и предприятия разных сфер деятельности. Для объектов профориентационных, научно-популярных маршрутов разработаны программы посещения Орловского государственного университета имени Тургенева: «Инжиниринговый центр технологий цифровой среды для обеспечения комплексной безопасности: телекоммуникации, средства связи и энергоэффективность», «НТЦ биомедицинской фотоники и лаборатория клеточной физиологии и патологии», «Научно-образовательный центр интеллектуальных технологий мониторинга и диагностики энергогенерирующего оборудования».

Также разработаны программы посещения ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт селекции плодовых культур» и ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур». Все перечисленные маршруты подходят для молодежи, и могут быть трансформированы под запросы целевой аудитории, отмечают областные власти. К слову, среднесписочная численность работников сферы туризма в Орловской области в крупных, средних и малых предприятиях составляет около 2000 человек без учета индивидуальных предпринимателей. По экспертной оценке количество сотрудников ИП составляет еще порядка 400-500 человек. На территории региона работают 9 туроператоров и свыше 120 турагентов.

ИА «Орелград»