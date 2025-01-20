Орловцев попросили не подходить к сбитым кассетным боеприпасам

20.1.2025 | 11:54 Важное, Новости, СВО

Орловские чиновники опубликовали важную информацию.

Фото: t.me/razvozhaev

Соответствующий пост появился в официальных соцсетях администрации посёлка Нарышкино.

«Противник начал применять баллистические ракеты АТАКМС, в них находится кассетная часть. Это делает их опасными даже после сбития!!!» – подчеркнули представители местных властей.

Также чиновники опубликовали фотографию суббоеприпаса такой ракеты — то есть того, что оказывается на земле, когда АТАКМС сбивает ПВО. Фотография сделана в Севастополе и взята из телеграм-канала местного губернатора Михаила Развозжаева.

Как пояснили орловские чиновники, к таким объектам нельзя подходить. Если Вы заметили его, следует отойти на безопасное расстояние, предупредить других людей об опасности, а затем позвонить на номер 112 и сообщить о находке.

Отметим, что такая «шариковая бомба» имеет убойную силу на расстоянии примерно 15 метров.

ИА «Орелград»


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