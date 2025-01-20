В крещенскую воду окунулись 2500 орловцев

20.1.2025 | 12:03 Новости, Общество

Одним из них стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Фото: Соцсети Андрея Клычкова

Итоги православного праздника подвели в Управлении МЧС по нашему региону.

Как оказалось, 19 января в купели окунулись около 2500 жителей Орловской области. Такова статистика только по местам, специально оборудованным для таких мероприятий.

Известно, что традицию поддержал губернатор Орловской области Андрей Клычков, который опубликовал соответствующее видео в своих соцсетях.

Всего в крещенских купаниях так или иначе участвовали около 6500 жителей Орловщины. «Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», – добавили в МЧС.

ИА «Орелград»


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