В крещенскую воду окунулись 2500 орловцев

Одним из них стал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Итоги православного праздника подвели в Управлении МЧС по нашему региону.

Как оказалось, 19 января в купели окунулись около 2500 жителей Орловской области. Такова статистика только по местам, специально оборудованным для таких мероприятий.

Известно, что традицию поддержал губернатор Орловской области Андрей Клычков, который опубликовал соответствующее видео в своих соцсетях.

Всего в крещенских купаниях так или иначе участвовали около 6500 жителей Орловщины. «Происшествий на водных объектах не зарегистрировано», – добавили в МЧС.

ИА «Орелград»