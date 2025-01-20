В Орле восстановили водоснабжение после аварии

20.1.2025 | 15:04 ЖКХ, Новости, Происшествия

Сделать это сразу помешали безответственные автовладельцы.

Фото: vk.com/vodokanal_57

ЧП случилось накануне поздно вечером на улице Матвеева у домов 13, 27 и 29.

Ликвидировать его последствия в первые часы не удалось по посторонним причинам — на участке, где произошёл порыв сети, оказались припаркованы автомобили. «Обращения в органы специальной компетенции, к сожалению, результатов не дали», – констатировали в «Орёлводоканале».

В итоге одна машина так и осталась на месте, что сильно затруднило работу аварийной службы. Тем не менее, сотрудники муниципального предприятия справились с задачей.

Известно, что место прорыва сети находилось под кабелями и трубами газоснабжения.

На время ликвидации последствий коммунального ЧП жителей домов обеспечили привозной водой.

ИА «Орелград»


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