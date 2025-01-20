В Орле представят новую книгу о ВОВ

20.1.2025 | 15:52 История, Культура, Новости

Её автор – орловский журналист и прозаик Геннадий Майоров.

Фото: Библиотека имени Бунина

Это художественная проза — роман под названием «Казнь». Однако около 80% её содержания основаны на реальных событиях, подтверждённых архивными документами.

Презентация книги состоится в библиотеке имени Бунина, в читальном зале. Мероприятие состоится 24 января в 15 часов.

Действие романа происходит в период с 1940-го года до конца 20-го века. Одной из задач автора было показать подвиг простого солдата «Красной армии» в годы Великой Отечественной войны. Первая часть описывает годы ВОВ и оккупации, вторая рассказывает о последующей эпохе.

Известно, что сюжет книги непосредственно связан с орловской тематикой.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»


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