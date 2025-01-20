Юному жителю Орла вручили сертификат на 285 тысяч

Средства на его лечение собрали всем миром на акции «Свет Рождественской звезды».

Сегодня сертификат на солидную сумму передали семье 10-летнего Саши Соколова. Торжественная церемония прошла в здании Администрации Орла в малом зале.

Сама акция завершилась в пятницу — большим концертом в Орловском городском центре культуры. Она проводилась уже в 21-й раз.

С рождения Саша Соколов страдает от двухсторонней косолапости, а с шести лет — от болезни Пертеса, которая привела к разрушению тазобедренных суставов. Однако мальчик прошёл курс лечения и несколько операций. Сейчас он имеет статус ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

На средства, собранные в ходе акции, семья мальчика сможет приобрести специальный тренажёр. Занятия на нём помогут ему пройти реабилитацию и восстановить здоровье.

ИА «Орелград»