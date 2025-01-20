В Орле приостановили негигиеничную пекарню

20.1.2025 | 16:47 Закон и порядок, Новости

Объект общепита закрыли на 90 суток.

Фото: УФССП по Орловской области

Это сделало Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.

Ранее стало известно, что в пекарне нарушались санитарные правила и гигиенические нормативы, а также не исполнялись противоэпидемические мероприятия. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в соответствующих нарушениях и вынес решение о приостановке работы учреждения.

ФССП исполнила решение. Также приставы будут контролировать дальнейшее выполнение судебных постановлений.

Известно, что учреждение находится в Советском районе.

ИА «Орелград»


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