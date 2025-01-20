В Орле приостановили негигиеничную пекарню

Объект общепита закрыли на 90 суток.
Это сделало Управление Федеральной Службы Судебных Приставов по Орловской области.
Ранее стало известно, что в пекарне нарушались санитарные правила и гигиенические нормативы, а также не исполнялись противоэпидемические мероприятия. Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в соответствующих нарушениях и вынес решение о приостановке работы учреждения.
ФССП исполнила решение. Также приставы будут контролировать дальнейшее выполнение судебных постановлений.
Известно, что учреждение находится в Советском районе.
ИА «Орелград»