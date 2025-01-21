В Сосково продают бывшее здание казначейства

Это одно из самых заметных строений в райцентре Орловской области.

Здание находится на улице Ленина, 14. Известно, что здесь располагалось не только районное отделение казначейства, но и районная организация профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания.

Лот выставило на аукцион Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. В него вошло не только само здание (общей площадью 417,6 квадратных метров), но и земельный участок (общей площадью 1100 квадратных метров), а также гараж и забор, наружные водопровод и канализация.

Сейчас всё это является федеральным имуществом. Его начальная (минимальная) цена – 3 миллиона 190 тысяч 786 рублей.

Заявки от участников принимаются до 12 февраля. Сам аукцион состоится 17 февраля.

ИА “Орелград”