Клычков возложил цветы к памятнику Ленину

В Орле отметили годовщину смерти вождя.

Сегодня со дня смерти основателя СССР Владимира Ленина исполняется 101 год.

Главное официальное возложение цветов к памятнику вождю состоялось в Орле на площади, названной в его честь. В нём участвовал орловский губернатор Андрей Клычков, а также другие видные местные члены КПРФ — например, сенатор, первый секретарь обкома партии Василий Иконников, а также директор тургеневского музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Также участниками мероприятия стали другие члены орловского отделения партии, комсомольский актив, депутаты городского и областного парламентов. Кроме того, их поддержали представители женского движения «Надежда России» и патриотических сил Орловщины.

ИА «Орелград»