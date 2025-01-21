Клычков возложил цветы к памятнику Ленину

21.1.2025 | 12:21 Новости, Общество, Политика

В Орле отметили годовщину смерти вождя.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Сегодня со дня смерти основателя СССР Владимира Ленина исполняется 101 год.

Главное официальное возложение цветов к памятнику вождю состоялось в Орле на площади, названной в его честь. В нём участвовал орловский губернатор Андрей Клычков, а также другие видные местные члены КПРФ — например, сенатор, первый секретарь обкома партии Василий Иконников, а также директор тургеневского музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» Сергей Ступин.

Также участниками мероприятия стали другие члены орловского отделения партии, комсомольский актив, депутаты городского и областного парламентов. Кроме того, их поддержали представители женского движения «Надежда России» и патриотических сил Орловщины.

ИА «Орелград»


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