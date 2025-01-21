На Орловщине собаку вытащили из трёхметровой ямы

Для этого понадобилась помощь орловских сотрудников МЧС.

ЧП произошло в Хотынце накануне. Сотрудники Управления МЧС по Орловской области (из 35-й пожарно-спасательной части) отправились на выезд около полудня.

В службу спасения позвонили жители домов по улице Школьной. В трёхметровую яму упала собака. Животное привлекало к себе внимание скулящими звуками.

В итоге спасатели помогли «другу человека» оперативно освободиться из плена.

Всего за последние дежурные сутки МЧС в Орловской области зарегистрировано 12 выездов. Три из них пришлись на ликвидацию возгораний. Остальные — на другие виды происшествий, а также на оказание помощи населению.

ИА «Орелград»