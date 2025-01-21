На Орловщине создадут проект по лекарствам для льготников

Его будет лично курировать орловский губернатор.

Об этом Андрей Клычков рассказал во время последнего эфира в социальных сетях.

«Проект… включит в себя вопросы обеспечения населения лекарственными препаратами, их закупку, другие важные направления, в частности, лечение больных фенилкетонурией», – пояснил губернатор. Также он заявил, что ждёт предложений от исполнителей данной инициативы — по конкретным вариантам организации такой работы.

«Будем стараться найти максимально эффективные решения», – резюмировал Клычков.

Напомним, тема льготных лекарств за последние несколько месяцев в Орловской области стала одной из самых болезненных. В этом плане показательной стала «Прямая линия» президента Владимира Путина, где орловцев волновали именно проблемы лекарственного обеспечения. В январе жители области продолжили жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств, в том числе, для больных сахарным диабетом.

ИА «Орелград»