На Орловщине создадут проект по лекарствам для льготников

21.1.2025 | 12:31 Важное, Медицина, Новости

Его будет лично курировать орловский губернатор.

ИА “Орелград”

Об этом Андрей Клычков рассказал во время последнего эфира в социальных сетях.

«Проект… включит в себя вопросы обеспечения населения лекарственными препаратами, их закупку, другие важные направления, в частности, лечение больных фенилкетонурией», – пояснил губернатор. Также он заявил, что ждёт предложений от исполнителей данной инициативы — по конкретным вариантам организации такой работы.

«Будем стараться найти максимально эффективные решения», – резюмировал Клычков.

Напомним, тема льготных лекарств за последние несколько месяцев в Орловской области стала одной из самых болезненных. В этом плане показательной стала «Прямая линия» президента Владимира Путина, где орловцев волновали именно проблемы лекарственного обеспечения. В январе жители области продолжили жаловаться на отсутствие бесплатных лекарств, в том числе, для больных сахарным диабетом.

ИА «Орелград»


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