Молодые ученые из Орла могут получить медали РАН

Для этого им надо принять участие в конкурсе.

Российская академия наук объявила конкурс на соискание медалей РАН с премиями для молодых ученых и обучающихся по образовательным программам высшего образования. В нем могут принять участие молодые ученые и студенты со всей страны, отметили в Орловском государственном аграрном университете имени Парахина. Конкурс проводится по областям естественных, технических и гуманитарных наук по 21 направлению.

«Его цель – выявить и поддержать талантливых молодых исследователей, содействовать профессиональному росту научной молодёжи, поощрить творческую активность молодых российских учёных и обучающихся по образовательным программам высшего образования Российской Федерации», – подчеркнули в ОГАУ, призвав молодых орловцев участвовать в конкурсе.

Российская академия наук ежегодно присуждает за лучшие научные работы 21 медаль с премиями молодым ученым России и 21 медаль с премиями студентам высших учебных заведений России. По результатам работ экспертных комиссий Президиум РАН имеет право изменить количество медалей с премиями, как для молодых ученых, так и для студентов. На соискание принимаются научные работы, выполненные отдельными молодыми учеными или студентами (моложе 36 лет), а также их коллективами, не более трех человек.

Работы можно писать в соавторстве со старшими коллегами, если творческий вклад в эти работы со стороны молодых ученых или студентов значителен. Однако старшие коллеги официально в конкурсе не участвуют. Каждому победителю вручаются медаль и диплом лауреата, нагрудный значок и выплачивается премия (соавторам коллективной работы она выплачивается в равных долях). Размер премии составляет 100 000 рублей для молодых ученых и 50 000 рублей для студентов.

К слову, система высшего образования Орловской области представлена пятью федеральными образовательными организациями высшего образования и шестью филиалами высших учебных заведений. Основным направлением деятельности орловских вузов является подготовка кадров в сфере образования, культуры, сельского хозяйства, строительства, промышленности и здравоохранения. Всего по образовательным программам высшего образования обучаются около 30 тысяч человек. В регионе реализуется 341 образовательная программа, в том числе 177 образовательных программ бакалавриата, 28 – специалитета, 136 – магистратуры.

ИА «Орелград»