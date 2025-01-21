Орловцы 62 тысячи раз попросили у налоговиков консультации

Налоговая служба озвучила итоги работы с визитерами.

В 2024 году жители Орловской области посетили налоговые органы региона более 87 тысяч раз, причем наибольшей популярностью у них пользовались услуги по устному информированию – почти 62 тысячи обращений именно с получением устных консультаций. Такие данные привела пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области. В ведомстве напомнили о том, что уже несколько лет для удобства граждан и сокращения очередей работает сервис предварительной записи на прием в налоговом органе. Удобство заключается в том, что запланировать свой визит можно не выходя из дома.

Соответствующий сервис работает на официальном сайте ФНС России называется он – «Онлайн запись на прием в инспекцию». С его помощью любой пользователь (физические лица, индивидуальные предприниматели и представители организаций) может выбрать удобную для него дату и время посещения налогового органа. Надо лишь войти в сервис, указать свои контактные данные и выбрать инспекцию, вид услуги, дату и время приема в течение ближайших двух недель. После этого сформируется талон записи на посещение налогового органа.

«Обращаем внимание, что обязательным условием обслуживания по предварительной записи является соответствие реквизитов предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указанным при записи в режиме онлайн, – подчеркивают в областной налоговой службе. – В случае опоздания более чем на 10 минут, налогоплательщик утрачивает право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди. При этом среднее время ожидания в очереди составляет не более пяти минут».

Тем временем сотрудники Управления ФНС России по Орловской области провели урок налоговой грамотности для учеников 7-го класса Верховской средней школы №1. Школьников познакомили с видами налогов и историей их возникновения, рассказали, за счет каких средств формируется бюджет государства, а также привили ответственность, ведь уплата налогов – это конституционная обязанность всех граждан Российской Федерации.

«И от того насколько мы будем ответственно относиться к уплате налогов, настолько сильным будет наше государство и уровень развития региона и города, – говорят в УФНС. – На конкретных примерах сотрудники налоговой службы объяснили ребятам, как своевременная уплата налогов помогает нашему государству быть сильным и независимым, влияет на выплату пенсий и заработной платы, на строительство и ремонт дорог, больниц и школ. Также старшеклассникам рассказали о самых необычных налогах мира».

ИА «Орелград»